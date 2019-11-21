Kocaelispor şampiyonluğa kilitlendi! Büyük maç pazar günü…

TFF 3.Lig 2. Grup’ta üst üste oynadığı 4 maçı da kazanarak müthiş bir galibiyet serisi yakalayan ve 28 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor 24 Kasım Pazar günü çok zor bir sınava çıkacak.

Yeşil siyahlılar şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi olan 25 puanlı Esenler Erokspor’u seyircisi önünde ağırlacak. Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Kocaelispor’da şehir galibiyete kenetlenmiş durumda.

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakibini bu hafta ağırlamaya hazırlanan yeşil siyahlılar taraftarları önünde 3 puanı alabilirse müthiş bir avantaj yakalayacak.

Pazar günü saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi ‘yolunsonuşampiyonluk’ sloganıyla bütünleşen taraftarlar tüm şehri zorlu mücadelede takımı desteklemeye davet etti.

‘YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK’

Kocalispor futbolcuları, teknik heyeti, yönetim kurulu ve başkan Hüseyin Üzülmez maç öncesi çarşı esnafının düzenlediği yemeğe katıldı. Başkan Üzülmez yemekte yaptığı konuşmada, ”Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yolun sonu şampiyonluk olacak. Bizleri ağırladıkları için çarşı esnafımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, Kocaelispor taraftarlarını “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” paylaşımı ile maça davet etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un 24 Kasım'da Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı tarihi maç öncesi taraftara çağrıda bulundu. Hürriyet, şehrin dört bir yanındaki billboardlardan yaptığı çağrıda, “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” diyerek tüm halkı Kocaelispor için büyük önem taşıyan maça davet etti.

Atkını formanı al, tribünde yerini al biz sizlerle çok güçlüyüz Haydi Kocaeli Stada !#yolunsonuşampiyonluk pic.twitter.com/wxq2IRMfMw — Kocaelispor Kulübü (@Kocaelispor_) November 19, 2019

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kritik maç öncesi kentteki billboardlara Erok maçı afişleri astırdı. Büyükakın, Kemerspor maçı sonrasında yaptığı paylaşımda, “Şampiyon Kocaelispor hedefimize dört dörtlük bir ses verdi. Taraftarlarımızın isteği doğrultusunda şampiyonluk yolunda şehrimizi yeşil siyah renklerle donatarak başarıyı yakalayacağız” demişti.

Büyükakın'ın talimatıyla kentin dört bir köşesindeki billboardlar, tramvaylar ve Büyükşehir Belediyesi otobüslerine Kocaelispor görselleriyle Erokspor maçına davet afişleri asıldı.

Öte yandan pazar günü oynanacak Esenler Erokspor maçı biletleri de satışa çıkarıldı. Taraftarlar mücadele öncesi satış noktalarına giderek biletlerini temin edebilecek.

—– BİLET SATIŞ NOKTALARI —-

1- Kocaelispor Kulüp Binası, Fuar İçi

2- Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası, Belsa Plaza

3- Kartepe Sportif

-BİLET FİYATLARI-

UEFA ALT : 50 TL

MARATON ALT: 20 TL

MARATON ALT ( ÖĞRENCİ ): 15 TL

MARATON ÜST : 15 TL

GÜNEY KALE ARKA ALT : 15 TL

GÜNEY KALE ARKA ALT ( ÖĞRENCİ ) : 10 TL

GÜNEY KALE ÜST : 10 TL