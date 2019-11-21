Juventus’un eski yıldızı Claudio Marchisio yaşadığı dehşet anları anlattı

Juventus alt yapısında yetişen, 13 yıl Torino ekibinin formasını giydikten sonra Rus ekibi Zenit’e transfer olan ve sezon başında 33 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyan Claudio Marchisio, birkaç hafta önce evinin silahlı adamlar tarafından soyulduğunu açıkladı. Eşi ile birlikte evdeyken gerçekleşen olayı Calciomercato’ya anlatan Marchisio, yaşadığı korkuyu kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Silahlı adamlarla karşılaştığında dehşete kapıldığını söyleyen Marchisio “Bana arasında korkup korkmadığımı da içeren bir sürü sordular. Yaşadığım korku tarif edilemez. Tek tesellim çocukların evde olmamasıydı. Eşim ve benim için çok zor anlardı” dedi.

Olay anında aklına binlerce düşünce geldiğini belirten Marchisio “Bu olayın nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz. Sağ kalabilecek miyim? Eşime zarar gelecek mi? Bunun gibi binlerce düşünceyle doluyor kafanızın içi… Zaman geçmek bilmiyor. Hem eşim hem de ben sağ kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Polis hala olayı soruşturuyor” ifadelerini kullandı.

Juventus alt yapısında yetişen ve 2005 yılında A takıma yükselen Marchisio, 2018 yılında bedelsiz olarak Rusya’nın Zenit kulübüne imza attı. Zenit’te bir yıl futbol oynayan Marchisio, sakatlıklar nedeniyle 33 yaşında futbolculuğa veda etti. Marchisio, İtalya Milli Takımı formasını da 55 kez terletti.