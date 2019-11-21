İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: ‘Sporu, İstanbul şehrinin bir parçası yapacağız’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'nde, İBB Spor Kulübü sporcularıyla buluştu. İmamoğlu'nu kompleks girişinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş karşıladı. İmamoğlu, ellerindeki Türk bayraklarıyla spor kompleksinin tribünlerini hınca hınç dolduran sporcular ve ailelerinin alkışları eşliğinde salona girdi. İBB üst yönetimi de buluşma etkinliğinde tam kadro İmamoğlu'na eşlik etti. Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Keleş, İBBSK'nin dünyanın en büyük, Türkiye'nin de yarışmalarda en çok madalya kazanan en başarılı spor kulübü olduğunu vurguladı. Keleş, amaçlarının, geçmişte birçok başarı elde etmiş kulübü, daha üst seviyelere çıkartmak olduğunu vurguladı. Keleş'in ardından mikrofonu alan İmamoğlu, enerjisi yüksek sporcularla karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

“BÜTÜN TESİSLERİMİZ ENGELLİ ERİŞİMİNE MÜSAİT OLACAK”

“Engelli dostlarımızın da sporla en üst seviyede buluşmasını daha da ileriye taşıyacağız” diyen İmamoğlu, bu konunun özel alanları olduğunun altını çizdi. İBB'nin bütün yapılarının engelli erişimine uygun hale gelmesi konusunda sorumlu arkadaşlarına talimat verdiğini belirten İmamoğlu, “İster İBB'ye ait olsun ister spor kulübüne tahsisli olsun, ister Spor A.Ş.'ye ait olsun bütün tesislerimizi engelli erişimine müsait ve engelli bireylerin spor yapabilmesine uygun tesisler haline gelmesini mutlaka yerine getirmeliyiz” dedi. Özellikle olimpiyat branşlarına dönük adımlar atacaklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Olimpiyatın ana branşlarında da İstanbul'un yetenekli gençlerini geleceğe hazırlayacağız başta atletizm olmak üzere. Elbette ki jimnastiği de. Bunun yanı sıra ata sporlarımızı çok önemseyeceğiz. Bir yandan geleneksel sporlarımızı büyütürken, diğer yandan da özellikle olimpiyatın temel branşlarını da geliştirip, desteklemeyi ön sırada tutacağız. Salon sporlarında da alt yapısı kuvvetli, Türk sporuna hizmet eden bir kavramla kulübümüzün sürekli geliştirilmesini çok önemsiyorum. Örneğin; olimpiyata talip bir şehiriz. Olimpiyatlarda en önemli arena, atletizm pistidir, ama bu şehirde doğru dürüst atletizm pistimiz yok. 2020 yılında, hızlıca 3 atletizm pistinin inşasını başlatacağız ve bunu hemen hızlıca açmak istiyoruz.” Spor konusunda da tek başlarına hareket etmeyeceklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“TEMEL HEDEFİMİZ SPORU HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİ HALE GETİRMEK”

“İstanbul’un spor kulüplerini de önemsiyoruz. Başta amatör spor kulüpleri olmak üzere, İstanbul’un profesyonel spor kulüpleri ile İstanbul’un sporunu geliştirme adına ortak masalar kurup beraber proje üreteceğiz. Temel hedeflerimiz bu şehirde sporu herkes için erişebilir hale getirmek. Herkesin spor yapması adına gündelik hayat alışkanlığı haline getirmek istiyoruz. ‘Yürü be İstanbul' hayata geçirmek istediğimiz değerli projelerimizden bir tanesi. Hem bireysel hem takım sporlarına hem amatör ruhla hem profesyonel anlamda destek vereceğiz. Özellikle farklı branşlarda Türkiye’nin, hatta dünyanın en etkin milli sporcular yetiştiren, olimpiyatlara sporcu gönderen kulübü olmak istiyoruz. Olimpiyat düzeyinde daha çok başarı kazanma öncelikli hedeflerimizden biri olacak. Bunun için her ilçede yeterli tesis kuracağız ve sporu İstanbul şehrinin bir parçası yapacağız.”

Ekrem İmamoğlu: `Üç Büyükler`le ilgili ben de hava atmak istiyorum` İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Ziyarette İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı da havalıca `Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da görüşürüz.` dedi. Seneye final maçı hangi şehirde bilmiyorum ama artık Üç Büyükler ile ilgili ben `seneye buluşuruz` diye hava atmak istiyorum dedi. İlgili Haberi Oku

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

“Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamış geçmişte de bugün de bunu en güzel şekilde temsil eden sporcularımız var. Bu çok büyük bir şans” diyen İmamoğlu, “İBBSK yıllardır milli takımlara sporcu veriyor. Olimpiyatlara sporcu gönderiyor. Dolayısıyla ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil etme konusunda simge insanlar yetiştiriyor. O bakımdan kuruluşundan bugüne emeği geçmiş olan tüm yöneticilere, belediye başkanlarına, sporcuları yetiştiren antrenörlere ve kıymetli sporcularımıza minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“TOPLUMSAL SPORU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

16 milyonluk kentte sporun anlamını çok iyi bilmemiz gerektiğini kaydeden İmamoğlu, “Spor, hayata gerçekten sağlıklı bakabilmenin ve sağlıklı tutunabilmenin en değerli kaynağı. Bunu yapabilmek için çok sağlıklı bir çevreyi de var etmemiz lazım. Ancak böyle sağlıklı nesiler elde edebiliriz. Sporla büyüyen çocuklarımızın eğitimde ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımızın sporla eğitimi aynı anda götürmeleri konusunda fırsatlar yaratmalı, ortamlar oluşturmalı, sahaları, tesisleri ve eğitimcileri bu yönde desteklemeliyiz. Bu bakış açısıyla biz, sağlıklı yaşamın sürdüğü, sporun ve sporcu ruhunun her an hissedildiği şehir var etmek istiyoruz. Elbette bunun sonucunda milli sporcularımız da olsun istiyoruz” dedi.

Bu şehirde yaşayan her çocuğun, gencin ve yetenekli insanın spor yapmasını çok önemsediğini ifade eden İmamoğlu, spor konusunda bir seferberlik başlatmak niyetinde olduklarını vurguladı. İmamoğlu, “Okullarımızda çocuklarımızla, gençlerimizle buluşmak, onların yeteneklerine göre spor yapmalarını sağlamak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi olmayan İstanbul'da hiçbir ilçe kalmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bütün ilçelerde tesisleşmeyi ve bu tesislerinin de tümüyle akılcı bir sistemle halka açılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle nüfusun yoğun olduğu ilçelerde insanları, sağlıklı alanlarla, büyük parklarımızla ve ormanlarımızla buluşturup, toplumsal sporu da geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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