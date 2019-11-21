Galatasaray’da Florya bilinmezliği!

GALATASARAY için büyük önem taşıyan Riva ve Florya konularında yeni dönem başladı. Divan Kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın, “Emlak Konut'la anlaştığımız günün bir gün önceki pozisyonuna dönmek hedefindeyiz” sözleri ile başlayan pazarlıklarda Mustafa Cengiz yönetimi 23 dönümü kendilerine ait olmak üzere 43 dönümlük alanı geri almayı hedefliyor.

NEREDEN NEREYE

EMLAK Konut ile Nisan 2018'de yapılan ihaleyi Öz-Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63.230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için 2.250 milyar TL ön gören firma, şirket payı 832.5 milyon TL taahhüt etmişti. Gelirin yüzde 28.57'si Galatasaray'a ait olacaktı. Sarı-kırmızılılar, Florya'dan 237.8 milyon ve Riva'dan 761.6 milyon TL olmak üzere 1 milyar TL gelir sağlayacaktı.

Cevap bekleyen sorular:

1- Florya arazisi konut imarlı olarak mı yoksa eski haliyle, spor alanı olarak mı geri alınacak?

2- 23 dönüm dışında kalan, altyapı tesisleri ile diğer sahaları da kapsayan 20 dönümlük kısım yeniden kiralanabilecek mi?

3- Emlak Konut 120 milyon TL'lik bedelle 23 dönümün geriye verilmesini kabul edecek mi?

4- Riva projesi iptal edilen sözleşme şartlarına göre revize edilebilecek mi?