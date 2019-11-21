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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda
Süper Lig

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında geride kalan lig maçlarından 11'ini sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Galatasaray, rakibiyle ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

21 Kasım 2019 09:32

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11’ini Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray’ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı’nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

21 Kasım 2019 Galatasaray, kritik Club Brugge maçı öncesi Başakşehir karşısında Ligde son 2 maçını da kazanan Galatasaray, kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak oldu. Sarı-kırmızılılar, iç sahada çıktığı son 41 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray`da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 7 futbolcunun sakatlığının bulunması teknik direktör Fatih Terim`i zorluyor. İlgili Haberi Oku

ASLAN SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3’ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY’IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

Son güncelleme 09:32 | 21 Kasım 2019
galatasaray Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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