Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS’de sakatlar düşündürüyor

Süper Lig’in 12. hafta açılış maçı kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Son yılların güçlü ekibi Başakşehir, şampiyonluğun favori ekiplerinde Galatasaray’a konuk oluyor. Daha önce 23. kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı. Peki. Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GALATASARAY’DA SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sakat futbolcuların çokluğu Teknik Direktör Fatih Terim'i kadro konusunda düşündürüyor. Aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya’ya giden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gazişehir FK maçında sakatlanan Romanyalı futbolcu Florin Andone bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Younes Belhanda ile Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları sürüyor. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama’nın da durumları belirsiz. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanmayla dönen Mario Lemina ise antrenmanlara başlamıştı.

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde Ryan Babel ile Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyor.