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Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Max Kruse ve Muriqi’nin son durumu…
Süper Lig

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Max Kruse ve Muriqi’nin son durumu…

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken sakat futbolcular Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalıştı.

21 Kasım 2019 21:15

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.

Milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc çalışmaya katıldı. Nabil Dirar ise yenilenme antrenmanı yaptı. Şili Milli Takımı’ndan henüz dönmeyen Mauricio Isla, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Son güncelleme 21:15 | 21 Kasım 2019
Fenerbahçe mauricio isla Max Kruse Nabil Dirar Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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