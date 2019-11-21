Fenerbahçe’de 4. okul yolda!

FENERBAHÇE'YE devredilen Kenan Evren Lisesi arazisiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, denk derslik sayısını çoktan aşmalarına rağmen bir okul daha yaptırma taahhüdü verdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devirle ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yüksek divan kurulu toplantısında vermişti. Kulüp, daha önce de söz konusu arazinin devri için üç okul ve bir spor salonu yapmıştı.

ARAZİYİ DE ALDILAR

KENAN Evren Lisesi'nde yaklaşık 600 öğrenci eğitim görüyor. Fenerbahçe'nin yaptırdığı üç okulda ise toplam 3700 öğrenci bulunuyor. Buna rağmen sarı- lacivertli kulüp, 600 öğrenci kapasiteli bir ilkokul daha yaptıracak. Öte yandan yapımı tamamlanan üç okuldan ikisinin arazisini devlet verirken sonuncusunu ise Fenerbahçe'nin aldığı öğrenildi. Kayışdağı'ndaki 16 dönümlük arazideki gecekondularda oturanlara bedellerinin ödendiği bildirildi.

YENİ PROJE GELİŞTİRİLECEK

FENERBAHÇE, 21 bin metrekare inşaat imar izni bulunan lise arazisine yönelik proje geliştirme çalışmalarına başladı. Buraya AVM, ofis ve rezidansın içinde olacağı bir karma proje yapılması fikrinin ağırlık kazandığı ancak henüz kesin bir kararın verilmediği gelen haberler arasında. Alan içindeki tarihi eser ise korunacak.