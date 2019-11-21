Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında da yıkıldı… | Euroleague

Euroleague’de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona’ya 89-63’lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti. Maçı baştan sona üstün götüren Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

Barcelona, puan tablosunda Anadolu Efes’in ardından 7 galibiyetli ikinci takım konumuna gelirken Fenerbahçe Beko ise Kızılyıldız ve Zenit’le 2’şer galibiyetle ligin dibinde yer alıyor. Oldukça tepkisiz gözüken ve farkın açılmasını engel olamayan Fenerbahçe’de Zeljko Obradovic’in üçüncü çeyrekte bir mola esnasında oyuncularına seslenişi ise dikkat çekti. Obra, “Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, biraz rica etsem, savunma yapabilir misiniz? Teşekkür ederim” dedi.

Maçta süre alıp sayı atamayan tek oyuncu Derrick Williams oldu. Williams ayrıca 12 dakika 39 saniye parkede kalıp ribaund veya asist de bulamadı, 2 top kaybı yaptı. Fenerbahçe serbest atış çizgisinde maçı 2/10 ile tamamladı. Ev sahibinde Cory Higgins 22 sayıyla maçın en skoreri olurken temsilcimizde ise Joffrey Lauvergne 12 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko’da çift hanelere çıkabilen başka oyuncu olmadı. Temsilcimiz 10. maç gününde 22 Kasım’da ASVEL’e konuk olacak.

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