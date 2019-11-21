SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Rahmi Turan’ın yazısını yorumladı: Doğrudur…
Fenerbahçe Beko, ASVEL’e konuk olacak
Euroleague

Fenerbahçe Beko, ASVEL’e konuk olacak

Bu sezon Euroleague'de çıktığı hiçbir deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe Beko, Barcelona yenilgisi sonrasında ASVEL ile Fransa'da karşılaşacak.

21 Kasım 2019 10:12

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 10. haftasında yarın Fransa’nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.

Astroballe Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.

Avrupa Ligi’nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul’da Baskonia ve Bayern Münih’i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX, CSKA Moskova ve son olarak Barcelona ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA’DA 519. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 518 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.

Euroleague’de ise 316 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

Son güncelleme 10:12 | 21 Kasım 2019
Asvel euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR