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Farnolle, Fenerbahçe karşısında 3 puan istiyor
Yeni Malatyaspor

Farnolle, Fenerbahçe karşısında 3 puan istiyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu kaleci Fabien Farnolle, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

21 Kasım 2019 17:23

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un kalecisi Fabien Farnolle, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Farnolle, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, bu sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’ne gittiklerini anımsatan Farnolle, “Avrupa’nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. Avrupa’ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum” diye konuştu.

Farnolle, Malatya’da kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, “Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil, başarılı olmak için çok çalışıyorum. Umarım bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Farnolle, “Sahamızda taraftarımızın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Ayrıca takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bu da sahaya yansıyor. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu

Son güncelleme 17:23 | 21 Kasım 2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle Süper Li
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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