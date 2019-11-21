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EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon’da yapılacak
Milli Takımlar

EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon’da yapılacak

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu kuraları yarın çekilecek.

21 Kasım 2019 10:53

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde TSİ 14.00’te çekilecek kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. Grupları henüz netleşmeyen takımlar da bu kura ile belli olacak.

A Grubu’nda İzlanda, B Grubu’nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, C Grubu’nda İskoçya, Norveç ve Sırbistan, D Grubu’nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya’nın grupları ise yarın belirlenecek.

Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak. EURO 2020’de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020’de yarı final maçları olacak. Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020’de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.

Son güncelleme 10:53 | 21 Kasım 2019
euro 2020 kura çekimi nyon
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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