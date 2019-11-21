Ben Simmons NBA’de ilk 3 sayı isabetini buldu

Wells Fargo Center’da New York Knicks’i 109-104 yenen Philadelphia 76ers galibiyet sevincinin yanı sıra Ben Simmons için de mutlu…

76ers’ta 172. NBA maçına çıkan 23 yaşındaki Avustralyalı oyun kurucu, maç başladıktan 2 dakika 40 saniye sonra köşede Furkan Korkmaz’ın pasında boş kaldı. Kariyerinde bu maçtan önce 17 kez 3 sayı atışı deneyen ve bunların hiçbirinde isabet bulamayan ancak eleştirileri dikkate alıp “Tüm yaz çalıştım ve şutumu geliştirdim” diyen Simmons tereddüt etmeden boş pozisyonda şutunu gösterdi ve 3 sayılık isabeti buldu.

Wells Fargo’yu dolduran Philly taraftarları ise bu isabeti büyük sevinçle karşılarken ayakta alkışladı. Yıldız isim takımının galibiyetine 18 sayı, 13 asist ve 7 ribaund ile katkıda bulundu.

2016 yılında draft edilen Ben Simmons, ilk sezonunu ayağı kırıldığı için tamamen kaçırmıştı. Parkeye ilk çıktığı sezonda ise “NBA’de Yılın Çaylağı” seçildi.

Simmons bu sezon başında Philadelphia 76ers ile 170 milyon Dolar’a 5 yıllık maximum kontrat imzaladı.