Baba Pochettino gitti, oğlu kaldı! Kararı Mourinho verecek

Tottenham’da gelen ani değişiklik sonrası Jose Mourinho, takımın başına geçti. İngiltere saatiyle sabah 6.30’da resmen açıklanan Portekizli, akşam antrenmanında ise takımın başında yer aldı.

Sezona kötü başlayarak 12 haftada 14 puan toplayan Tottenham’da yeni direktör Mourinho’nun gelişiyle çıkış bekleniyor. Ara transfer dönemine kadar elindeki yıldız futbolcularla devam edecek olan Portekizli teknik adamın, transfer penceresinin açılmasından sonra takıma önemli takviyeler yapması bekleniyor.

Ancak İngiliz basınında transferlerden önce Mauricio Pochettino’nun oğlu Maurizio’nun kaderinin ne olacağı merak ediliyor. Arjantinli teknik adamın oğlu, babasının 2014-2015 sezonun başında Tottenham’da göreve gelmesiyle 1 Ocak 2015 tarihinde Southampton’ın altyapısından Londra ekibine transfer oldu.

Jose Mourinho: `Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım...` Tottenham Hotspur`un yeni menajeri Jose Mourinho, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mourinho, Mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmadım. Taraftarlara gerçek tutkunun sözünü verebilirim dedi. İlgili Haberi Oku

SADECE 1 KEZ İLK 11’DE GÖREV ALDI

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Tottenham U23 takımında forma giyiyor. Premier Lig 2’de bu sezon 4 maçın toplamında 95 dakika görev alan Maurizio Pochettino skora katkı yapamadı. Genç Arjantinli, UEFA Gençlik Ligi’nde ise 3 maçta oyuna sonradan girerek, Kızılyıldız’ı 9-2 yendikleri mücadelede 11 dakikada 2 asist yapmayı başardı.

Maurizio Pochettino’nun A takıma çıkması çok zor görünüyor. 2022 yılına kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan İspanya doğumlu Arjantili oyuncunun babasının yeni bir takımla anlaşması durumunda yeni durağının olup olmayacağı bilinmiyor.