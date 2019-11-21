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Avrupa Ligi’nde 9. haftanın MVP’leri Calathes ve Sikma
Euroleague

Avrupa Ligi’nde 9. haftanın MVP’leri Calathes ve Sikma

Panathinaikos'tan Yunan basketbolcu Nick Calathes ve ALBA Berlin'den ABD'li Luke Sikma, Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

21 Kasım 2019 15:32

Avrupa Ligi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos’un Zalgiris’i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin’in Kızılyıldız mts’yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32’şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.

Calathes, Zalgiris karşısında 19 sayı, 12 asistle bu sezon 4. kez “double-double” yaparak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Sikma ise Kızılyıldız mts önünde 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin’in galibiyetine katkı sağladı.

Son güncelleme 15:32 | 21 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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