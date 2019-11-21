Avrupa Ligi’nde 9. haftanın MVP’leri Calathes ve Sikma

Avrupa Ligi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos’un Zalgiris’i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin’in Kızılyıldız mts’yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32’şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.

Calathes, Zalgiris karşısında 19 sayı, 12 asistle bu sezon 4. kez “double-double” yaparak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Sikma ise Kızılyıldız mts önünde 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin’in galibiyetine katkı sağladı.