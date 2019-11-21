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Atiba: Elneny ile çok iyi anlaşıyoruz
Süper Lig

Atiba: Elneny ile çok iyi anlaşıyoruz

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor maçı ve orta sahadaki partneri Mohammed Elneny hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2019 15:18

Konyaspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Atiba, “Bizim için önemli bir maç olacak. 3 maçlık galibiyet serimiz devam ediyor. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında maçlar kolay olmuyor. Maçlara güven içinde çıkmalıyız. Takım olarak iyiyiz ve iyi çalışıyoruz. Konyaspor maçının zor olacağının bilincindeyiz. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ELNENY ÜST DÜZEY BİR OYUNCU”

Mohammed Elneny ile iyi anlaştıkların belirten Atiba, “Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum, çok üst düzey bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu ve saha içinde de iyi anlaşıyoruz.  Bu da takıma olumlu yansıyor. Takım olarak iyi bir futbol oynamaya başladık. Takım olarak iyi oynadığımızda da herkesin işi kolaylaşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 15:18 | 21 Kasım 2019
atiba beşiktaş Elneny
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