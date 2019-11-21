Arkas Spor: 0 – Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Martins, Furkan Dur (Metin Durmuş, İbrahim Ersin Başaran, Uğur Kılınç)
Setler: 23-25, 21-25, 28-30
Süre: 98 dakika (32, 27, 39)