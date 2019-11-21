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Arkas Spor: 0 – Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3
Voleybol

Arkas Spor: 0 – Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu´nda oynanan mücadelenin setleri 23-25, 21-25 ve 28-30´luk skorlarla sonuçlandı.

21 Kasım 2019 23:08

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Martins, Furkan Dur (Metin Durmuş, İbrahim Ersin Başaran, Uğur Kılınç)

Setler: 23-25, 21-25, 28-30

Süre: 98 dakika (32, 27, 39)

Son güncelleme 23:08 | 21 Kasım 2019
arkas spor Bursa Büyükşehir Belediyespor
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OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
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11 5 19
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