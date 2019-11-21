Ahmet Bulut’tan Dursun Özbek hakkında olay iddia: İlk defa orada kazık yemiştim

Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’ndaki “Türkiye Transfer Piyasası” adlı oturuma katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i de eleştirdi. Dursun Özbek’in verdiği sözleri tutmadığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

“Dursun Özbek, Galatasaray’a yakışmayan bir başkandı. Galatasaray başkanı söz verdiği zaman yerine getirmeli. Ben ona 3 iş yaptım. Bruma’yı 15 milyon avroya sattım. Başkana, ‘menajerlik mukavelesi yapalım’ dedim. Bana, ‘Başka işler yapalım, hallederiz’ dedi. Sonra Feghouli ve Belhanda’yı getirdim yine ‘Haftaya mukavele yaparız’ diye diye seçime gitti. ‘Kazanacağım’ dedi kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, ‘Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı’ dedi. Ben de ‘Karşımdaki Galatasaray başkanı, Langaspor’un değil’ dedim. İlk defa orada kazık yemiştim.”

Mustafa Cengiz isyan etti! `İnsaf` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benim Galatasaray için halletmem gereken konular var. 2 yılda 3 seçim insaf... Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazık da çakmadık dedi. İlgili Haberi Oku

“FALCAO’NUN ALDIĞI RAKAM ABARTI DEĞİL”

Falcao’yla ilgili de konuşan Ahmet Bulut “Aldığı rakam abartı değil. Sneijder ve Drogba’dan fazla değil. Monaco’da daha fazla alıyordu. Galatasaray’ın avantajı Şampiyonlar Ligi’nde oynamasıydı. Valencia ve Sevilla da istiyordu. Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı’na gitmek için ve bir de taraftarlar için Galatasaray’ı istedi. Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut, menajerliğini yaptığı Süper Lig’in en genç golcüsü olarak tarihe geçen İstikbal Mobilya Kayserispor’un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir’le ilgili ise, “3 büyük kulübe vermek istemiyorum. Eğer onlara verirsem, Avrupa’ya satamam. Bir sene daha Kayseri'de oynasın, sonra Avrupa’ya bir kulübe veririz. Çocuk benim malım değil, kulüpte mukavelesi var. Çocuğun hakkını kollamak için şartları zorlarım” değerlendirmesinde bulundu.