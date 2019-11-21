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Acı tablo! FIFA’daki dosyaların yaklaşık yüzde 15’i Türkiye’den
TFF 1.Lig

Acı tablo! FIFA’daki dosyaların yaklaşık yüzde 15’i Türkiye’den

FIFPro'dan 7 Türk takımına "maaş" uyarısı geldi. FIFPRo, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda yer alan dosyaların yaklaşık yüzde 15'inin Türkiye'deki takımlar olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2019 17:34

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), aralarında 3 Süper Lig ekibinin yer aldığı 7 Türk takımının oyuncularına maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

FIFPro’dan yapılan açıklamada, Süper Lig’den MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF 1. Lig’den Bursaspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig’den Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor’un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi. FIFPro, ekonomik sorunlar yaşayan bu kulüplerle sözleşme yapmak isteyen oyunculara dikkatli olması ve önlemler alması konusunda çağrıda bulundu.

TÜRK KULÜPLERİ SIKINTI YAŞIYOR

Açıklamada, uluslararası futbol kuruluşları ile Türk kulüpleri arasında oyuncu ödemeleri konusunda çok sayıda anlaşmazlık yaşandığı vurgulanarak, “2019 yılında Türk kulüpleri ile FIFA Uyuşmazlık Çözümü Kurulu arasındaki dosyaların sayısı, dünya genelinin yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor. Türk liglerinde forma giyen oyuncularla iletişime geçtik ve birçoğunun, maaş ödemesi konusunda sıkıntı yaşamasının ardından yasal destek aldığını gördük. Bu nedenle, Türk kulüpleriyle anlaşma yapacak futbolculara, avukat veya futbolcu birliğinden destek alarak kontratlarını düzenlemesi için çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

21 Kasım 2019 Nihat Özdemir: Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu`nda açıklamalarda bulundu. Özdemir kulüplerin mali yapılarını düzeltmemeleri durumunda puan silme işlemleri başlayacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

FIFPro, futbolcu kontratlarında yasal standardın geliştirilmesi konusunu görüşmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’ndan randevu istemelerine rağmen taleplerine 8 aydır cevap alamadıklarını da iddia etti.

Son güncelleme 18:28 | 21 Kasım 2019
fifa fifpro türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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