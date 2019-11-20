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Ziraat Türkiye Kupası’dan 5. tur programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’dan 5. tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 3 Aralık'ta başlıyor... TFF, resmi siteden oynanacak karşılaşmaların saat ve günlerini duyurdu.

20 Kasım 2019 17:07

Ziraat Türkiye Kupası’dan oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden açıklanan program ilk maçlar 3-4-5 Aralık’ta rövanş maçları ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak.

3 Aralık Salı:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk)

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)

Son güncelleme 17:39 | 20 Kasım 2019
Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
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Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
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