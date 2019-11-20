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Yok artık LeBron James! Tarihe geçti…
NBA

Yok artık LeBron James! Tarihe geçti…

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

20 Kasım 2019 10:33

NBA’e 4 maçla devam edildi. Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in “triple-double” yaptığı maçta Thunder’ı 112-107’lik skorla geçti ve Batı Konferansı’nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Lakers’ta karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA’de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Anthony Davis 34 sayı ve 7 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 8’inci kez kaybeden Thunder’da Dennis Schroder 31, Danilo Gallinari 25 sayı, Nerlens Noel ise 15 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Warriors 7 maç sonra kazandı

Bu sezona kötü başlayarak Batı Konferansı’nda son sırada yer alan Golden State Wariors, konuk olduğu Memphis Grizzlies’i 114-95 mağlup ederek 7 maç sonra yeniden kazandı.

Sezonun 3. galibiyetine ulaşan Warriors’ta Alec Burks 29 sayı ve 8 ribaunt, Glenn Robinson 20, Eric Paschall ve Marquese Chriss 17’şer sayı, Draymond Green ise 8 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle oynadı.

Bu sezon 9. kez yenilen 5 galibiyetli Grizzlies’ta Ja Morant 20, Dillon Brooks 18, Brandon Clarke 17 sayı üretirken, Jae Crowder 15 sayı ve 11 ribaunt ile “double-double” yaptı.

NBA’de yarın 11 maç oynanacak.

Son güncelleme 10:36 | 20 Kasım 2019
LeBron James los angeles laker NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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