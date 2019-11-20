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Trabzonspor’dan İstanbul’da taraftarlarının yoğun olduğu mahalleye ziyaret
Trabzonspor

Trabzonspor’dan İstanbul’da taraftarlarının yoğun olduğu mahalleye ziyaret

Kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: "Burada (Beykoz İshaklı Mahallesi) her yer bordo-mavi, hayat da bordo-mavi. 'Bize Her Yer Trabzon' mottosunu tam manasıyla anlamlandıran değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" 

20 Kasım 2019 17:56

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer’in, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki İshaklı Mahallesi’ni ziyaret ettiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yöneticiler Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer’in, nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarların oluşturduğu mahallede, vatandaşlarla bir araya geldiği ifade edildi.

Asbaşkan Alp ve yöneticilerin, İshaklı Mahallesi Muhtarı Ali Cinel ve İshaklı Spor Kulübü Antrenörü İsmet Birinci’yi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, “İshaklı İlkokuluna da giden asbaşkanımız Alp ile yönetim kurulu üyelerimiz, bordo-mavili taraftarlarımızla buluşarak onlara çeşitli hediyeler verdi.” denildi.

Açıklamada, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in de şu değerlendirmesi yer aldı: “Dünyanın hemen her yerinde milyonlarca taraftarımız var. Trabzonspor’umuzu yaşıyorlar, yaşatıyorlar. İstanbul’daki İshaklı Mahallesi de taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerden biri. Burada her yer bordo-mavi, hayat da bordo-mavi. ‘Bize Her Yer Trabzon’ mottosunu tam manasıyla anlamlandıran değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Son güncelleme 17:56 | 20 Kasım 2019
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