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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Hatayaspor'un sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek.

20 Kasım 2019 13:40

TFF 1. Lig’de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam

23 Kasım Cumartesi:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu

24 Kasım Pazar:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Akhisarspor-Altay: Erkan Özdamar

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu-Boluspor: Yasin Kol

Son güncelleme 13:40 | 20 Kasım 2019
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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