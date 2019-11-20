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Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig

Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadelelerin hakemleri MHK tarafından açıklandı.

20 Kasım 2019 13:22

Milli aranın ardından Süper Lig’de heyecan devam ediyor… Ligin 12. haftasında oynanacak kritik karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın maçında Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

12. haftada görev alacak hakemler şöyle;

22 KASIM CUMA

20:30 Galatasaray-Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu

23 KASIM CUMARTESİ

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor / Halil Umum Meler

17.30 Ankaragücü-Trabzonspor / Cüneyt Çakır

20.00 Konyaspor-Beşiktaş / Fırat Aydınus

24 KASIM PAZAR

14.00 Kayserispor-Sivasspor / Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği / Alper Ulusoy

16.30 Alanyaspor-Göztepe / Volkan Bayarslan

19.00 Malatyaspor-Fenerbahçe / Mete Kalkavan

25 KASIM PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK / Hüseyin Göçek

Son güncelleme 13:22 | 20 Kasım 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
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Denizlispor
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