Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı

Milli aranın ardından Süper Lig’de heyecan devam ediyor… Ligin 12. haftasında oynanacak kritik karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın maçında Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
12. haftada görev alacak hakemler şöyle;
22 KASIM CUMA
20:30 Galatasaray-Başakşehir / Yaşar Kemal Uğurlu
23 KASIM CUMARTESİ
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor / Halil Umum Meler
17.30 Ankaragücü-Trabzonspor / Cüneyt Çakır
20.00 Konyaspor-Beşiktaş / Fırat Aydınus
24 KASIM PAZAR
14.00 Kayserispor-Sivasspor / Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği / Alper Ulusoy
16.30 Alanyaspor-Göztepe / Volkan Bayarslan
19.00 Malatyaspor-Fenerbahçe / Mete Kalkavan
25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK / Hüseyin Göçek