SON DAKİKA | Tottenham Hotspur’un yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmasının ardından saatler sonra yeni teknik direktörünü buldu.

İngiliz ekibi Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Tottenham Kulübü’nden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Tottenham, Mauricio Pochettino`nun görevine son verdi Tottenham, 2014-2015 sezonun başında takım başına geçen teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Tottenham yaptığı açıklamada, “Teknik Direktör olarak Jose Mourinho ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 25 büyük kupa kazanan Jose dünyanın en başarılı menajerlerinden biri. Taktiksel cesareti ile tanınan Mourinho, FC Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United’ı çalıştırdı. Dört ayrı ülkede yerel şampiyonluklar kazandı. (Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya) Şampiyonlar Ligi’ni iki farklı kulüpte kazanan 3 teknik adamdan biri. (FC Porto 2004 ve Inter Milan 2010)” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmayla ilgili konuşan Başkan Daniel Levy , “Futboldaki en başarılı menajerlerden birine sahip olduk. Büyük bir deneyimi var, takımlara ilham verebiliyor ve harika bir taktisyen. Çalıştığı her takımda ödüller kazandı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz” derken Jose Mourinho ise yeni göreviyle ilgili, “Büyük bir mirası ve tutkulu taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım. Hem kadrodaki hem de genç takımdaki kalite beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışma şansı beni çekti” diye konuştu.