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Salah ve Robertson Londra deplasmanında yok
İngiltere Premier Lig

Salah ve Robertson Londra deplasmanında yok

Liverpool'un hafta sonu Crystal Palace deplasmanında Muhamed Salah ve Andrew Robertson'un oynamayacağı açıklandı.

20 Kasım 2019 18:40

Milli maç arası tamamlandı. İngiltere  Premier Lig’de 13. hafta maçları cumartesi TSİ 15.30’da West Ham United-Tottenham Hotspur maçıyla başlayacak.

Liverpool Londra’da Crystal Palace ile cumartesi akşamı TSİ 18.00’de karşılaşacak.

İngiltere basınının haberine göre, kırmızılarda Muhammed Salah ile Andrew Robertson sakatlıkları sebebiyle Londra’ya götürülmedi. İki oyuncunun da ayak bileklerindeki sakatlık iyileşmedi.

Joel Matip’in de Palace deplasmanında oynaması zor gözükürken takım kaptanı Jordan Henderson’ın soğuk algınlığının iyileştiği ve forma giyebileceği söyleniyor.

Joe Gomez’in İngiltere Milli Takımı’ndayken yaşadığı sakatlığa karşın forma giymesi beklenirken 2 aydır sakat olan Xherdan Shaqiri de takımla antrenmanlara başladı.

Son güncelleme 20:12 | 20 Kasım 2019
Andrew Robertson Crystal Palace İngiltere Premier League liverpool mo salah
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