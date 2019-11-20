Salah ve Robertson Londra deplasmanında yok

Milli maç arası tamamlandı. İngiltere Premier Lig’de 13. hafta maçları cumartesi TSİ 15.30’da West Ham United-Tottenham Hotspur maçıyla başlayacak.

Liverpool Londra’da Crystal Palace ile cumartesi akşamı TSİ 18.00’de karşılaşacak.

İngiltere basınının haberine göre, kırmızılarda Muhammed Salah ile Andrew Robertson sakatlıkları sebebiyle Londra’ya götürülmedi. İki oyuncunun da ayak bileklerindeki sakatlık iyileşmedi.

Joel Matip’in de Palace deplasmanında oynaması zor gözükürken takım kaptanı Jordan Henderson’ın soğuk algınlığının iyileştiği ve forma giyebileceği söyleniyor.

Joe Gomez’in İngiltere Milli Takımı’ndayken yaşadığı sakatlığa karşın forma giymesi beklenirken 2 aydır sakat olan Xherdan Shaqiri de takımla antrenmanlara başladı.