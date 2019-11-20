Futbolda gündem Tottenham… Pochettino nasıl gitti? Mourinho nasıl geldi?

5,5 yıllık hocası ile yolları ayırdıktan saatler sonra Jose Mourinho’yu açıklayan Tottenham’ın, Mauricio Pochettino’nun koltuğu için 1 ay önceden hazırlıklara başladığı ortaya çıktı.

Sportsmail’in haberine göre başkan Daniel Levy, alınan kötü sonuçlar sebebiyle yeni hoca arayışına tahmin edilenden erken başladı. Levy’nin ilk tercihinin Brandon Rodgers olduğu ancak Leicester City’den başarılı teknik direktörü koparmanın zor olması sebebiyle ibreyi Jose Mourinho’ya çevirdiği öğrenildi.

Tottenham, Mauricio Pochettino`nun görevine son verdi Tottenham, 2014-2015 sezonun başında takım başına geçen teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Yazın zor geçen transfer süreci sonrasında Pochettino’nun bu sorunları açıkça dillendirmesi, başkan Levy ile arasının açılmasında önemli bir rol oynadı. Levy ise Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı gidişata karşın (Final oynadılar) ligde kötü bitirilen sezondan bir hayli hoşnutsuzdu. Kötü başlayan yeni sezonun ardından ikilinin arası pek iyi olmasa da esas kopuş 7-2’lik Bayern Münih ve 3-0’lık Brighton mağlubiyeti sonrası yaşandı.

Bu noktada yeni hoca arayışlarına başlayan Levy, milli ara öncesinde yaşanan Sheffield United beraberliğiyle Arjantinli hocayla yolları ayırma kararı aldı.

Rodgers’ı Leicester City’den ayırmanın zorluğunun bir benzerini Julian Nagelsmann konusunda yaşayacağını bilen Tottenham bu sebeple RB Liepzig’le de masaya oturmadı. Mourinho’yla ekim sonundan beri diyalog halinde olan Spurs, kasım ayında Portekizli’yle prensipte anlaşma sağlamıştı.

Diğer yandan Pochettino ile yolları ayırmanın detayları üzerinde çalışan Tottenham yöneticileri, Arjantinli hocanın tazminatının tamamını talep etmesi sebebiyle bu işleri geçtiğimiz hafta tamamlayamadı.

Bu hafta başında yolların ayrılması konusunda anlaşılsa da Pochettino ile Levy arasında yapılan son görüşmede bir tartışma yaşandığı söyleniyor. Salı gecesi Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Tottenham tarafı, çarşamba sabahı Mourinho’yla 2023’e kadar anlaştıklarını açıkladı.