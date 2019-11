Peru’daki Garcilaso-Llacuabamba maçında korkunç anlar!

Peru Kupası’nın çeyrek finalinde oynanan Deportivo Garcilaso-Deportivo Llacuabamba karşılaşmasında büyük bir vahşetin eşiğinden dönüldü.

İlk maçı 2-0 kazanan Llacuabamba, deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kupada yarı finale adını yazdıran taraf oldu.

Konuk takım beraberlik golünü bulmasının ardından, ev sahibi takımın ısınan yedek futbolcuları yan hakeme tepki gösterdi. Kupanan elenen Deportivo Garcilaso’nun yedek oyuncularının başlattığı gerginlik tribünlerden yabancı madde yağmasıyla daha da alevlendi. Ardından sahaya giren ev sahibi takımın antrenörü, orta hakeme tepki gösterdi.

From a pitch invader attacking the ref, to a squad of riot police storming the field – there were some ABSOLUTE SCENES in a recent match between two rival clubs in Peru. pic.twitter.com/it5w1YtApL

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) November 20, 2019