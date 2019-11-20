Peru’daki Garcilaso-Llacuabamba maçında korkunç anlar!

Peru Kupası’nın çeyrek finalinde oynanan Deportivo Garcilaso-Deportivo Llacuabamba karşılaşmasında büyük bir vahşetin eşiğinden dönüldü.

İlk maçı 2-0 kazanan Llacuabamba, deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kupada yarı finale adını yazdıran taraf oldu.

Konuk takım beraberlik golünü bulmasının ardından, ev sahibi takımın ısınan yedek futbolcuları yan hakeme tepki gösterdi. Kupanan elenen Deportivo Garcilaso’nun yedek oyuncularının başlattığı gerginlik tribünlerden yabancı madde yağmasıyla daha da alevlendi. Ardından sahaya giren ev sahibi takımın antrenörü, orta hakeme tepki gösterdi.

From a pitch invader attacking the ref, to a squad of riot police storming the field – there were some ABSOLUTE SCENES in a recent match between two rival clubs in Peru. pic.twitter.com/it5w1YtApL — Telegraph Sport (@telegraph_sport) November 20, 2019

Yaşanan bu olayların ardından oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra maç kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin son saniyesinde ise hakem ev sahibi ekipten bir futbolcuya kırmızı kart gösterip maçı bitirdi. Karşılaşmanın sona ermesiyle saha bir anda karıştı! Deportivo Garcilaso’nun yedek kulübesinden koşarak sahaya giren bir antrenör hakeme top fırlattı. Hakeme saldırı sonrasında rakip kaleciye de tekme atan ev sahibi ekibin futbolcuları, hakeme yöneldi. Taraftarların da sahaya girip rakip takım oyuncuları ve hakeme doğru saldırmasının ardından sahaya giren korumalı ve joplu polisler, hakemlerin etrafında kalkan olurken büyük bir felaketin de önüne geçmiş oldular.

Konuk takım Deportivo Llacuabamba kafilesi ise stadı normalde atları taşımak için kullanılan kamyonun kasasında terk etmek zorunda kaldı.

Yaşanan kavga ile ilgili olarak Peru Futbol Federasyonu dışında polis de soruşturma başlattı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, futbolcu veya hakemlerde ciddi bir yaralanma olmadığı bilgisi yer aldı.