Mehmet Demirkol: ‘Onu dinlerken kendimi jiletleyesim geliyordu!’

Süper Lig’de ve Avrupa futbolunda milli takım arası geride kalırken ünlü yorumcu Mehmet Demirkol gündemi beIN Manşet programında değerlendirdi. Milli Takım’ın Euro 2020’ye katılım hakkı kazanmasının ardından Mircea Lucescu’nun “Küçük de olsa bir teşekkürü hak etmiyor muyum” açıklaması üzerine konuşan Demirkol, “Lucescu’ya teşekkür ederiz ancak çok negatif bir enerjisi vardı. Ben basın toplantılarını dinlemeyi çok severim ancak onu dinlerken kendimi jiletleyesim geliyordu çünkü sürekli şikayet ediyordu” dedi.

Milli Takım oyuncularından Nazım Sangare’nin İstanbul kulüpleri ile adının anılması hakkında da konuşan Demirkol, “Nazım Sangare, iyi profesyonel olduğu gibi ayrıca iyi bir oyuncu. Takdir ettiğim oyunculardan birisi. Savunmacılığı çok kötü değil ama hücumda var. Herkes olağanüstü yetenekli olacak değil. Önemli olan ortalama olanların en yüksek performansını almak gerek Nazım bir deha değil ama ortalama üstünde bir oyuncu. Sürekli istikrarlı şekilde oynuyor” diye konuştu.

Galatasaray`a Lemina`dan iyi haber! Süper Lig`in 12. haftasında oynayacak Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray`da sakatlığı bulunan Lemina takımla birlikte antrenmanlara başladı. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa’nın TFF 1. Lig’de bu hafta sonu maç yönetecek olması üzerine de “Benim konuştuğum MHK yetkilisinin söylediğine göre Suat Arslanboğa’nın 2 ay önce sözleşmesinin feshedilmesinin sebebi; Ljajic’in onu itmesinden sonra kırmızı kart vermemesi. Suat Arslanboğa 2 ay içinde ne yaptı da 1. Lig maçına atandı? Atanmasın demiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Hiçbir şey bize söylenmiyor neden attınız neden aldınız bize bunu anlatın. Birisi çıksın bize neler oldu anlatsın böyle tartışmalar bitmez daha da büyür. Olacak birşey değil bu. Liverpool – City maçından sonra çıktılar hemen anlattılar. Suat Arslanboğa’ya yapılacak şey değil bu çıkın söyleyin ne yaptı bu açıklama yapıldı ne yaptı geri döndü. Şimdi atandığı takım maçında ki kulüpler nasıl güvensin bunu açıklayın. Bu iş böyle olmaz.” yorumunu yaptı.

‘Lemina şart!’

”M. Başakşehir, baskıyla başlayıp muhtemelen farklı oyunlara geçecektir. İrfan’ın yokluğu etkili olur ama orada oynayacak oyuncular var. Oyundan oyuna geçecek Başakşehir. Okan hoca oyun olarak belleği yok yüksek. Galatasaray’da Ömer, Lemina ve Adem’in mutlaka sahada olması gerekiyor. Çünkü bu 3’ü sahadayken Galatasaray ilk defa çok hızlı alan boşalttı ve rakip sahaya hızlı bir şekilde geçti. Bunda Ömer, Lemina ve Adem’in çok net rolü var. Galatasaray maçı kazanıp tüm derdi tasayı gidermek istiyor. Bunun yöntemi için Lemina’nın mutlak sahada olması lazım.”

‘Ali Koç tribünde negatif bir ortamla karşılaşmaz’

“Ali Şen, Fenerbahçe tribününü çok iyi bilir ama o eski tribün değişti o hoca istifa diyen adamlar kalmadı. Ali Şen bu taraftarın dışında kaldı, o dönem stardı bugün o başkanı anlatmak kolay değil. Kendine çok güvenen, ben herşeyi çok değiştiririm diyen, Medya’yı, tribünü çok iyi yönetirdi. Nabzı çok iyi kontrol ederdi. Ama ben Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olamasa bile Ali Koç’un tribünde negatif bir ortamla karşı karşıya kalacağını düşünmüyorum.”

‘Ljajic’ten beklentisi var!’

“Abdullah Avcı’nın dün söyledikleri olmasa, derim ki tamam olmuyor, hoca da oraya başka bir oyuncu alacak. Ama Abdullah hocanın Ljajic’ten beklentisi var. Oynatırım ben diyor o zaman bekleyelim. Hoca’nın söylediklerine bakmamız lazım eğer 12-13 teklif geliyorsa o zaman hoca biz bakarız der yerini doldurmaya bakar. Biz başka kaleci yok mu başkası oynasın derken Karius 5 maçtır gol yemiyor ama ben Beşiktaş’ın bonservisi alacağını sanmıyorum. Ayaklarından hoca memnun mu onu hocaya sormak lazım. Karius ile çalışmak isteyebilir ama bu maliyetlerle çalışmaz. Ben Karius’un kalacağını da düşünmüyorum.” Ali Şen`den flaş Fenerbahçe açıklaması! `Acı bir tablo F.Bahçe'nin bunu taşıması zordur` Fenerbahçe`nin efsane başkanlarından Ali Şen Türkiye Futbol Vakfı Stadyum Dergisi'ne verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Şen `6 sene şampiyonluk yaşanmaması acı bir tablo. Onun için Ali Koç, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapma mecburiyetindedir.` dedi İlgili Haberi Oku