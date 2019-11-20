Luis Enrique’nin dönüşü sonrası Robert Moreno çıldırdı!

İspanya Milli Takımı, 10 maçta 26 puan toplayarak EURO 2020 biletini rahatça aldı. Teknik direktör Luis Enrique ile elemeler başlayan ancak İspanyol teknik adamın, başta kızının sağlık sorunları nedeniyle maçlarda takımın başında olmaması ve ne yazık ki kızının hayatını kaybetmesinin ardından da görevi bırakması takımı etkilemedi.

Enrique’nin yardımcılığını yapan Robert Moreno, İspanya Futbol Federasyonu tarafından teknik direktörlük görevine getirildi.

Ancak Moreno’nun 1. adamlığı kısa sürdü. İspanyol Marca gazetesinin özel haberine göre; İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Romanya ile pazartesi günü Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanan maçtan önce takım kaptanları Sergio Ramos ve Sergio Busquets’i arayarak Luis Enrique’nin milli takımın başına döneceğini belirtti. Futbolcular bunu bilerek çıktıkları maçta rakibini 5-0 yenerken, Robert Moreno maç boyunca saha kenarında durgun ve neşesiz göründü.

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Haberde, Moreno’nun gün boyu sakin olduğu ancak maçtan sonra soyunma odasına “Beni kenara attılar, beni kenara attılar, kenara atıp fırlattılar” şeklinde bağırarak girdi. Gözyaşlarını tutamayan İspanyol antrenör oyunculara kurada ve EURO 2020’de şans diledi.

Maçın ardından federasyon tesislerine dönmeyen Moreno, Salı günü ise avukatlarını federasyon binasına gönderdi.

İspanya’nın Romanya’yı yendiği maçtan sonra Saul Niguez, Gerard Moreno ve Fabian Ruiz, Robert Moreno ile çalışmaktan mutlu olduklarını ve EURO 2020 Elemeleri’ni yenilgisiz geçerek kendisini kanıtladığını belirtti.