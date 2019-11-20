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Kruse ile Muriqi’nin durumları aynı, Zanka ile Garry yenileme yaptı
Süper Lig

Kruse ile Muriqi’nin durumları aynı, Zanka ile Garry yenileme yaptı

Yeni Malatyaspor maçıyla lige geri dönecek olan Fenerbahçe'de Kruse ile Muriqi'nin özel çalışmaları devam ederken milli takımlardan dönen Garry Rodrigues ile Zanka yenileme antrenmanı yaptı.

20 Kasım 2019 15:24

Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi, özel program dahilinde çalışırken, milli takımlardan dönen Garry Rodrigues ve Zanka yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Son güncelleme 15:24 | 20 Kasım 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues Max Kruse Vedat Muriqi Zanka
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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