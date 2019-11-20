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Kostas Mitroglou Hollanda’da kayıplarda!
Süper Lig

Kostas Mitroglou Hollanda’da kayıplarda!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun performansı sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor.

20 Kasım 2019 09:31

Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ancak beklediği verimi alamadığı Kostas Mitroglou, Hollanda’da hayal kırıklığı yarattı.

PSV Eindhoven’da ilk 3 resmi maçında 2 gol atan Kostas Mitroglou, 9 maçta skora katkı yapamadı.

VAN BOMMEL’İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre; Mitroglou, PSV’nin teknik direktörü Mark van Bommel’in de gözünden düştü.

Yunan golcünün, gelecek maçlarda forma şansı bulma ihtimalinin daha da düştüğü, kadroya girmekte bile zorlanabileceği vurgulandı.

Kostas Mitroglou, geçen sezon Galatasaray’da 9 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Son güncelleme 09:31 | 20 Kasım 2019
galatasaray hollanda Kostas Mitroglou PSV Eindhoven
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