Kostas Mitroglou Hollanda’da kayıplarda!

Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ancak beklediği verimi alamadığı Kostas Mitroglou, Hollanda’da hayal kırıklığı yarattı.

PSV Eindhoven’da ilk 3 resmi maçında 2 gol atan Kostas Mitroglou, 9 maçta skora katkı yapamadı.

VAN BOMMEL’İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre; Mitroglou, PSV’nin teknik direktörü Mark van Bommel’in de gözünden düştü.

Yunan golcünün, gelecek maçlarda forma şansı bulma ihtimalinin daha da düştüğü, kadroya girmekte bile zorlanabileceği vurgulandı.

Kostas Mitroglou, geçen sezon Galatasaray’da 9 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.