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Kayserispor’a yeni şort sponsoru!
Süper Lig

Kayserispor’a yeni şort sponsoru!

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim ve forma sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding, sarı kırmızılı takımın şort sponsorluğunu da üstlendi.

20 Kasım 2019 18:12

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor’da mali kriz devam ederken, sarı kırmızılı kulübün imdanına Erciyes Anadolu Holding yetişti.

Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, “İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor’a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Hld olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor’un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor’a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. 19 Kasım 2019 Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters`i transfer etti Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye`de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen 39 yaşındaki Ann Wauters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:12 | 20 Kasım 2019
Erciyes Anadolu Holding kayserispor süper lig
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