Jose Mourinho: ‘Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım…’

Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Resmi imzayı atan Portekizli çalıştırıcı, daha sonra kulübün televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu ve taraftarlara seslendi. Mourinho, “Mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmadım. Taraftarlara gerçek tutkunun sözünü verebilirim. İşime olan tutkum… Kkulübüm için olan tutkum… Bu da her gün kulübe gitme şeklim. Bir antrenörün bir kulübün başına geçmesi ve sahip olduğu kadroyla ilgili mutlu hissetmesi büyük bir ayrıcalık” dedi.

‘Bu kadroyu gerçekten seviyorum!’

Takımı genel hatlarıyla beğendiğini ifade eden deneyimli menajer, “Her zaman bu kulübün büyük bir potansiyeli olduğundan bahsettim. Bu kulüpteki oyuncuların ne kadar kaliteli olduğuna da değindim. Avrupa’daki birçok kulübün talip olmasına karşın bütün iyi oyuncuları elde tutmak kolay iş değil. Bu noktada Tottenham’ı tebrik etmek lazım. Bu kadroyu gerçekten çok seviyorum. Tabii ki size herhangi bir isim söylemeyeceğim. Çünkü, bu benim tarzım değil ama takımın kabiliyetini çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu dünya da hiçbir teknik adamın genç oyuncularla çalışmamayı sevdiğini düşünmüyorum. Herkes genç oyuncularla çalışmak ister. Genç oyuncuları geliştirmek herkesin hoşuna gider. Tottenham’ın tarihine baktığımız zaman bunu çok iyi yaptığını görüyoruz” şeklinde genç oyuncularla çalışmaktan memnuniyet duyacağını da belirten Mourinho, “White Hart Line’da Tottenham’a karşı oynamak her zaman zordu ama güzeldi. Yeni stadımız sadece çok güzel değil, dünyanın en iyi stadyumuna sahibiz, gerçek bu. Eğitim alanları ve antrenman sahaları da aynı şekilde ancak Amerika’daki bazı futbol antrenman sahalarıyla karşılaştırılabilir. Kesinlikle harika” diye konuştu.

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