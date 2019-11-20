Gareth Bale ve Galler taraftarından Real Madrid’e gönderme!

EURO 2020 Elemeleri’nde turnuvaya direkt olarak katılacak son takımın belirleneceği E Grubu’nda Galler, konuk ettiği Macaristan’ı 2-0 mağlup ederek, grubu ikinci sırada bitirmeyi başardı. Real Madrid’in yıldız ismi Gareth Bale adeta maçın önüne geçti.

Galler’in Euro 2020 biletini aldığı mücadelede, son zamanlarda İspanyol basınında yıldız futbolcu ile ilgili çıkan ‘futbol oynamıyor sadece golf oynuyor’ haberlerine gönderme yapıldı.

Gallerli taraftarlar maç boyunca Gareth Bale ile ilgili ‘Galler, golf, Madrid’ tezahüratı yaptı. Ayrıca maç sonu futbolcuların ‘Galler, golf, Madrid – Bu sırayla’ yazılı Galler bayrağı ile sevinmesi dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Real Madrid’in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Gareth Bale’yi futbol oynamamsı ve sadece golf ile ilgilenmesini eleştirmişti. Courtois “Gareth Bale’i bir kelimeyle tarif etmek zor. Ama biz ona takımda ‘Golfçü’ diyoruz. Bale’in gerçekten çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim ama onun yeteneğinin parlamasına engel olması gerçekten çok üzücü. Ayrıca Bale, İspanyol yaşam tarzına adapte olmuş biri değil. Ben mesela öyleyim ama Bale ve Kroos daha farklı davranıyorlar. Takımın geri kalanıyla uyumlu olmayabiliyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu çıkan bu eleştirilerin ardından Telegraph'a verdiği röportajda, “Futboldan sonra golf sahalarında olacağım. Emeklilik hakkında fazla düşünmedim ama 30 yaşındayım ve dikkatimi buna vermem gerek. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu yüzden kanepede oturmak yerine yapacak işlerim olacak” şeklinde konuşmuş ve “Golfü takip ediyorum. Dünyanın 1 numarasını size söyleyebilirim. Madrid'deki hayatımdan memnunum. Yaşam tarzı, kültürü, yemeği…” demişti.