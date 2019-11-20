Gareth Bale oynadı, güldü, eğlendi… Ama Real Madrid gülmüyor!

Madrid’te işler Gareth Bale için normale dönene kadar, Galli süper yıldız konuşulmaya devam edecek.

Real Madrid adına son maçını 46 gün önce Granada’ya karşı oynayan Bale, sır gibi sakladığı sakatlığı konusunda Madrid ekibini bilgilendirmiyordu. Milli maç haftasında ise Galler formasını iki maçta da giyen Bale, Macaristan’a karşı 2-0 galibiyetle tamamladıkları maçta ikinci golün asistini yaptı.

Bale, taraftarların açtığı, üzerinde “Sırasıyla: Golf, Galler, Madrid” sloganı bulunan Galler bayrağı ile maç sonunda eğlendi. Ancak Real Madrid yöneticilerinin söz konusu olayı komik bulmadığı belirtiliyor.

Eski Tottenhamlı yıldızın sakat olduğu ve sahada olmadığı dönemde Real Madrid ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere altı maç oynadı. Bale ise bu süreçte futboldan çok golfteki performansıyla dikkat çekiyor.

Gareth Bale ve Galler taraftarından Real Madrid`e gönderme! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçında Galler sahasında Macaristan`ı 2-0 yenerek, finallere katılmaya hak kazandı. Galler`in yıldız ismi Gareth Bale`e yapılan tezahürat ve maç sonu sevinç gösterisi maçın önüne geçti. İlgili Haberi Oku

İspanyol AS gazetesinin yaptığı habere göre, perşembe günü Bale’in durumu netlik kazanacak. Madrid tesislerine dönecek oyuncu ya takım arkadaşları ile idmana katılacak ya da tek başına çalışmalarına devam edecek. Bu kararı ise takımın patronu Zinedine Zidane verecek.

Fransız teknik direktör, Bale ile bir odada özel olarak konuşacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre Zidane oyuncuya güvenerek tekrar sahaya sürecek veya yaşanan süreç sebebiyle ceza verecek. Ancak zirveden olumlu bir sonuç beklemiyor.

Marca yazarı Ruben Jimenez ise Gareth Bale’ın hiçbir zaman bir Real Madrid efsanesi olarak anılmayacağı görüşünde. 2013 senesinden beri kadrosunda bulunduğu Real Madrid, sakatlıklarına karşın oyuncuyu kadrosunda barındırarak desteklediğini ve bununla kalmayıp kendisine fahiş maaşlar ödediğini hatırlattı. Galli yıldızın yeteneklerinin Madrid taraftarlarını heyecanlandırdığını ve sahada yapabildikleriyle takıma katkı sağlayabileceğini söyleyen Jimenez buna karşın tavırları sebebiyle bir Real Madrid efsanesi olarak anılamayacağını, taraftarlar tarafından özlenmeyeceğini öne sürdü.

Milli ara öncesi takımın file bekçisi Courtois da süreçle ilgili yorumda bulunmuştu. Belçikalı, üstün yeteneklerine karşın Bale’ın futbol oynamayıp yalnızca golf ile ilgilenmesini eleştirmişti.