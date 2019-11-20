Galatasaray’a Lemina’dan iyi haber!

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.