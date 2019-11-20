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Galatasaray’a Lemina’dan iyi haber!
Süper Lig

Galatasaray’a Lemina’dan iyi haber!

Süper Lig'in 12. haftasında oynayacak Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lemina takımla birlikte antrenmanlara başladı.

20 Kasım 2019 14:42

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Son güncelleme 14:42 | 20 Kasım 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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