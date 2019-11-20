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Formda Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan’a konuk olacak
Euroleague

Formda Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan’a konuk olacak

Euroleague'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, ligin 10. haftasında AX Armani Exchange Milan'ın konuğu olacak.

20 Kasım 2019 11:41

Anadolu Efes, Euroleague’in 10. haftasında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum’da oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, Euroleague’in ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

AVRUPA’DA 668. MAÇ

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 668. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002’den bu yana katıldığı Euroleague’de ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Son güncelleme 14:16 | 20 Kasım 2019
anadolu efes AX Armani Exchange Milan euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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