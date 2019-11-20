SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sendika işsiz kalan bankacılar için gazetelere ilan verdi
Fatih Terim çareyi buldu! Sistem değişiyor…
Süper Lig

Fatih Terim çareyi buldu! Sistem değişiyor…

Fatih Terim, kritik Başakşehir maçında eksiklerin yerini taktiksel değişimle dolduracak. Kurt çalıştırıcı, Ahmet-Donk-Marcao ile savunmayı, Adem-Feghouli ile de hücumu toparlayacak.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 20 Kasım 2019 09:26

Süper Lig heyecanının, devre arasına kadar kesintisiz devam edeceği periyodu Galatasaray açacak. Cimbom, 12. haftanın ilk maçında cuma günü Başakşehir'i ağırlayacak. Bu maç, sarı-kırmızılılar adına zirveye yaklaşmak ya da uzaklaşmakla eş anlamlı olacak. Kritik mücadele öncesi ise Galatasaray'da gündem eksikler. İlk 11 kurmakta zorlanan Fatih Terim, bu sorunu sistem değişikliğine giderek çözmeyi planlıyor.

GENÇLER KULÜBEYE

Cimbom’da, Falcao, Babel, Andone, Belhanda, Lemina ve Şener bu hafta forma giyemeyecek. Durumu İstanbul'daki kontrolden sonra belli olacak Luyindama'nın da oynaması beklenmiyor. Terim, 3-5-2 dizilişiyle Başakşehir karşısına çıkacak. Takımın ‘joker'i Donk, savunmada Ahmet ve Marcao'nun partneri olacak. Orta alan Seri-Nzonzi-Ömer'den kurulacak, ileri uçta ise Adem ve Feghouli forma giyecek. Kulübede ise gençler olacak.

Son güncelleme 09:26 | 20 Kasım 2019
eksik fatih terim galatasaray sakat
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR