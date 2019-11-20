Fatih Terim çareyi buldu! Sistem değişiyor…

Süper Lig heyecanının, devre arasına kadar kesintisiz devam edeceği periyodu Galatasaray açacak. Cimbom, 12. haftanın ilk maçında cuma günü Başakşehir'i ağırlayacak. Bu maç, sarı-kırmızılılar adına zirveye yaklaşmak ya da uzaklaşmakla eş anlamlı olacak. Kritik mücadele öncesi ise Galatasaray'da gündem eksikler. İlk 11 kurmakta zorlanan Fatih Terim, bu sorunu sistem değişikliğine giderek çözmeyi planlıyor.

GENÇLER KULÜBEYE

Cimbom’da, Falcao, Babel, Andone, Belhanda, Lemina ve Şener bu hafta forma giyemeyecek. Durumu İstanbul'daki kontrolden sonra belli olacak Luyindama'nın da oynaması beklenmiyor. Terim, 3-5-2 dizilişiyle Başakşehir karşısına çıkacak. Takımın ‘joker'i Donk, savunmada Ahmet ve Marcao'nun partneri olacak. Orta alan Seri-Nzonzi-Ömer'den kurulacak, ileri uçta ise Adem ve Feghouli forma giyecek. Kulübede ise gençler olacak.