EURO 2020 torbaları belli oldu! İşte A Milli Takımı’nın EURO 2020’deki muhtemel rakipleri

EURO 2020 Elemeleri bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Gruplardan direkt olarak şampiyonaya gidecek olan 20 takımdan 19’u bu akşamki maçlar öncesi belliydi.

Macaristan, Slovakya ve Galler’in Hırvatistan’ın arkasında 2. sırada olma yarışında gülen Galler oldu. Sahasında Macaristan’ı mağlup eden Ada ülkesi EURO 2020’ye giden 20. biletin sahibi oldu.

Grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Takımız, 30 Kasım Cumartesi günü Romanya’da çekilecek kuraya 3. torbadan katılacak.

1. TORBA: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

2. TORBA: Hollanda, Fransa, Hırvatistan, İsviçre, Polonya, Rusya

3. TORBA: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. TORBA: Finlandiya, Galler, Play-off maçlarından gelecek 4 takım

A`dan Z`ye EURO 2020 rehberi... Favori kim? Maçlar nerede? Nasıl bilet alınır? A Milli Futbol Takımımız Euro 2020`ye katılma hakkı kazandı. Peki turnuva ile ilgili neler biliyoruz? 30 Kasım`daki EURO 2020 kurası öncesi, sizler için bir organizasyon rehberi hazırladık... İlgili Haberi Oku

EURO 2020’ye katılacak son 4 takımı belirleyecek olan Play-off maçlarında mücadele edecek takımlar şöyle: Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, İskoçya, İrlanda, İsrail, İzlanda, Gürcistan, Kuzey İrlanda, Kosova, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovakya

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.