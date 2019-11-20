EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı.
C Grubu’nda sahasında Kuzey İrlanda’yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry’nin “hat-trick” yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.
Estonya’yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.
Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan’ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu.
G Grubu’nda Polonya ve Avusturya, I Grubu’nda da Belçika ve Rusya, gruplarını ilk iki sırada tamamladı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
C GRUBU
Hollanda-Estonya: 5-0
Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1
E GRUBU
Galler-Macaristan: 2-0
Slovakya-Azerbaycan: 2-0
G GRUBU
Polonya-Slovenya: 3-2
Letonya-Avusturya: 1-0
Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0
I GRUBU
Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1
San Marino-Rusya: 0-5
İskoçya-Kazakistan: 3-1