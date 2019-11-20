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EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları
Milli Takımlar

EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri oynanan 10 maçla sona erdi. Son maç günü öncesinde 19 takımın direkt bileti cebine koyduğu elemelerde Galler son gülen ülke oldu.

20 Kasım 2019 00:53

EURO 2020 Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı.

C Grubu’nda sahasında Kuzey İrlanda’yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry’nin “hat-trick” yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

Estonya’yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

20 Kasım 2019 EURO 2020 torbaları belli oldu! İşte A Milli Takımı`nın EURO 2020`deki muhtemel rakipleri EURO 2020 Elemeleri`nde Fransa`nın arkasından grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona öncesindeki kurada 3. torbada yer alacak. EURO 2020`deki rakiplerimiz 30 Kasım Cumartesi günü belli olacak. İşte A Milli Takım`ın EURO 2020`deki muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan’ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu.

G Grubu’nda Polonya ve Avusturya, I Grubu’nda da Belçika ve Rusya, gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

E GRUBU

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

G GRUBU

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

I GRUBU

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1

Son güncelleme 00:56 | 20 Kasım 2019
euro 2020 EURO 2020 Elemeleri
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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