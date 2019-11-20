EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı.

C Grubu’nda sahasında Kuzey İrlanda’yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry’nin “hat-trick” yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

Estonya’yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

EURO 2020 torbaları belli oldu! İşte A Milli Takımı`nın EURO 2020`deki muhtemel rakipleri EURO 2020 Elemeleri`nde Fransa`nın arkasından grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona öncesindeki kurada 3. torbada yer alacak. EURO 2020`deki rakiplerimiz 30 Kasım Cumartesi günü belli olacak. İşte A Milli Takım`ın EURO 2020`deki muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan’ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu.

G Grubu’nda Polonya ve Avusturya, I Grubu’nda da Belçika ve Rusya, gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

E GRUBU

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

G GRUBU

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

I GRUBU

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1