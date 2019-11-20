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Erling Haaland’a ‘kardeş kulüp’ de talip!..
Almanya Bundesliga

Erling Haaland’a ‘kardeş kulüp’ de talip!..

Salzburg formasıyla harikalar yaratan Erling Haaland için gelecek yaz kulübün kardeş kulübü sayılabilecek RB Leipzig de teklif götürecek. Leipzig İdari Menajeri "Onun için çabalarımız olacak" dedi.

20 Kasım 2019 18:28

Salzburg forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, dev kulüplerin radarında yer alıyor. Bu sezon 16 maçta 22 gol atan 19 yaşındaki golcü için devrede olan ekipler arasında Salzburg’un sponsorluk desteği noktasında kardeş kulübü sayılabilecek RB Leipzig de yer alıyor.

Bundesliga ekibinin idari menajeri Marku Krösche Haaland hakkında, “Haaland gerçekten harika bir futbolcu. Hem Avusturya’da, hem Şampiyonlar Ligi’nde olağanüstü bir performans sergiledi. Elbette, gelecek yaz onu transfer edebilmek için çabalarımız olacak” dedi.

Babası tesisleri gezmiş!..

Bild’de yer alan habere göre, Erling Haaland’ın babası Alf Inge Haaland, Leipzig tesislerini ziyaret etti ve yöneticilerle bir araya geldi. Burada Erling Haaland’ın kariyeri ve geleceği hakkında detaylı planlamalar, babasına aktarıldı.

İddiaya göre iki kulüp arasındaki yakınlık sonucu Leipzig, Haaland’ı 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edecek. 19 Kasım 2019 Köln`ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln`de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:28 | 20 Kasım 2019
Almanya Bundesliga Erling Haaland RB Leipzig Salzburg
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