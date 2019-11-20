SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 1980’den bu yana ilk kez vergi rekortmeninin ismi açıklanmadı!
Coşkun Demirbakan: Burada ‘Kurtuluş Savaşı’ gibi bir şey yaşanıyor
TFF 1.Lig

Coşkun Demirbakan: Burada ‘Kurtuluş Savaşı’ gibi bir şey yaşanıyor

Sezon başında aldığı puan cezası nedeniyle ligin 11 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik top 1 puanla son sırada bulunan Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, camiayı ve şehri takıma destek olmaları için birliğe davet etti.

20 Kasım 2019 15:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, “Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor’un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir kafede bir araya gelen Demirbakan, burada yaptığı konuşmada, bu sezon zor durumda göreve geldiklerini belirterek, Eskişehirspor’a layık olmak için çalışacaklarını kaydetti.

Siyah-kırmızılı kulübün 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu’nda Eskişehirspor’a yakışan, güvenilir, sözü geçen ve lobisi olan bir yönetimin göreve gelmesini istediğini anlatan Demirbakan, şöyle konuştu:

“Öyle adamlar çıkıyor ki amatör spor kulübü idare edemeyecek düzeydeler, kalkıp Eskişehirspor’a talip oluyorlar. Eskişehirspor’un ismine zarar veriyorlar. Eskişehirspor’u dürüst kişiler yönetsin. Gerçekleri açıklasınlar, tutarlı olsunlar. Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor’un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor. Burada ‘Kurtuluş Savaşı’ gibi bir şey yaşanıyor. Herkes Eskişehirspor etrafında birleşsin. Bu kulübe sahip çıkalım. Bu şehrin göz bebeği Eskişehirspor’dur.”

TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor sezon başından bu yana çok zor günlerden geçirdiğini anımsatarak, teknik direktör Coşkun Demirbakan’ın görevi gelmesinin ardından sportif anlamda iyi işlerin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Son güncelleme 15:32 | 20 Kasım 2019
Coşkun Demirbakan eskişehirspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR