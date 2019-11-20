CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank 2-3 Savino Del Bene

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene’ye 3-2 yenildi. Birinci set karşılıklı sayılarla geçildi. 13-13’lük eşitlikten sonra konuk ekip daha etkili oldu ve ilk seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sete de hızlı başlangıç yapan VakıfBank 9-1 öne geçti. Yaptığı etkili bloklarla rakibi durduran ev sahibi takım seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette toparlanan konuk ekip seti 25-15 kazandı ve setlerde durumu 2-2’ye getirerek maçı final setine taşıdı. Tie-break setinde daha az hata yapan İtalyan ekibi, seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)

Savino Del Bene: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, (Merlo, Cardullo, Slöetjes, Carraro, Milenkovic)

Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15

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