Carmelo Anthony geri döndü!

Carmelo Anthony, NBA’e geri döndü.

Bu sezon kontrat bulmakta zorlanan 10 kez All-Star seçilmiş oyuncu geçtiğimiz günlerde Portland Trail Blazers ile sezon sonuna kadar 2 milyon doların biraz üzerinde bir kontrata imza atmıştı.

The reason Melo chose No. 00. It’s deeper than basketball. : @carmeloanthony / IG pic.twitter.com/xaV6jV0Ne5 — SLAM (@SLAMonline) November 19, 2019

İlk maçına New Orleans Pelicans karşısında çıkan Melo 23 dakika 4/10 saha içi isabetiyle 10 sayı, 4 ribaund üreterek maçı tamamladı. +/- istatistiğinde maçı -20’yle tamamlayan veteran forvet bu alanda maçın en kötüsü oldu.

Buna karşın Blazers koçu Terry Stotts takımın genel anlamda istenilen performansı veremediğini ve Melo’yu değerlendirmenin erken olduğunu söyledi.

Blazers bu mağlubiyetle 5-10 derecesine gerilerken Melo’nun bu kötü giden gidişatta takıma veteran desteği vermesi bekleniyor.