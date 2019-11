Carmelo Anthony geri döndü!

Carmelo Anthony, NBA’e geri döndü.

Bu sezon kontrat bulmakta zorlanan 10 kez All-Star seçilmiş oyuncu geçtiğimiz günlerde Portland Trail Blazers ile sezon sonuna kadar 2 milyon doların biraz üzerinde bir kontrata imza atmıştı.

The reason Melo chose No. 00. It’s deeper than basketball.

: @carmeloanthony / IG pic.twitter.com/xaV6jV0Ne5

— SLAM (@SLAMonline) November 19, 2019