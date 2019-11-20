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Carmelo Anthony geri döndü!
NBA

Carmelo Anthony geri döndü!

Lige takımsız başlayan ve geçtiğimiz günlerde Portland Tral Blazers'la anlaşan Carmelo Anthony, New Orleans Pelicans karşısında çıktığı ilk karşılaşmasından 10 sayı 4 riabundla ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER 20 Kasım 2019 15:21

Carmelo Anthony, NBA’e geri döndü.

Bu sezon kontrat bulmakta zorlanan 10 kez All-Star seçilmiş oyuncu geçtiğimiz günlerde Portland Trail Blazers ile sezon sonuna kadar 2 milyon doların biraz üzerinde bir kontrata imza atmıştı.

İlk maçına New Orleans Pelicans karşısında çıkan Melo 23 dakika 4/10 saha içi isabetiyle 10 sayı, 4 ribaund üreterek maçı tamamladı. +/- istatistiğinde maçı -20’yle tamamlayan veteran forvet bu alanda maçın en kötüsü oldu.

Buna karşın Blazers koçu Terry Stotts takımın genel anlamda istenilen performansı veremediğini ve Melo’yu değerlendirmenin erken olduğunu söyledi.

Blazers bu mağlubiyetle 5-10 derecesine gerilerken Melo’nun bu kötü giden gidişatta takıma veteran desteği vermesi bekleniyor.

Son güncelleme 15:21 | 20 Kasım 2019
Carmelo Anthony NBA Portland Trail Blazers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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