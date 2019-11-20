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Burnu kırılan Ali Çamdalı ameliyat edildi
Süper Lig

Burnu kırılan Ali Çamdalı ameliyat edildi

Antrenmanda burnu kırılan Konyasporlu Ali Çamdalı ameliyat edildi. Yeşil-beyazlı futbolcu 1 hafta sonra maskeyle antrenmanlara başlayacak.

20 Kasım 2019 15:34
İttifak Holding Konyaspor’da takım kaptanı Ali Çamdalı, burnundan ameliyat edildi.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşamki antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği mücadelede burnuna darbe alan Ali Çamdalı’nın çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.
Burnunda açılma ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcunun başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, “Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı’nın 1 hafta sonra maske ile takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı” ifadesine yer verildi.
Son güncelleme 15:34 | 20 Kasım 2019
Ali Çamdalı konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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