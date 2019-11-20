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Beşiktaş Belediyesi’nden ‘No1903’ açıklaması
Süper Lig

Beşiktaş Belediyesi’nden ‘No1903’ açıklaması

Beşiktaş Belediyesi, Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin (No1903) siyah-beyazlı kulübe daha fazla mali yük getirmemesi için devralındığını duyurdu.

20 Kasım 2019 16:20

Beşiktaş Belediyesi, Mehmet Üstünkaya Tesisleri’nin Beşiktaş Kulübü’nden devralınması konusuna açıklık getirdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada devralma işleminin siyah beyazlı kulübe daha büyük bir mali yük getirmemesi için yapıldığı vurgulandı.

“Belediyemiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni dönemde yaptığı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu görüşmeler sonucunda, KAP açıklamasında yer verilen Mehmet Üstünkaya Tesisleri (No1903) isimli alanın Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne daha büyük bir mali yük getirmesine önlem amaçlı olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Belediyemiz ile birlikte verilen ortak karar neticesinde tesis Belediyemizce devralınmıştır.

Belediyemiz bundan sonra da ilçemizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün daha iyi günlere kavuşması için yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki çerçevesinde ortak masalarda tüm konuları çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Beşiktaş Kulübü de bu durumu, Twitter hesabından “Yeni bir sayfa” olarak duyurdu.

Son güncelleme 16:20 | 20 Kasım 2019
Beşiktaş Belediyesi beşiktaş kulübü Mehmet Üstünkaya Tesisleri
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