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Barcelona Fenerbahçe canlı izle! Barcelona Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta?
Euroleague

Barcelona Fenerbahçe canlı izle! Barcelona Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Euroleague basket maçında Barcelona karşısında çıkıyor. Ligde sondan üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Beko kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Barcelona basket maçı canlı yayını...

20 Kasım 2019 23:01

EuroLeague'in 10. haftasında haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe Barcelona basket mücadelesine sahne olacak. Geride kalan 9 haftada sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe Barcelona'yı İspanya'da yenmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basket severler ise “Fenerbahçe Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda” aramaları yapıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler için aşağıda Fenerbahçe Barcelona canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

BARCELONA FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague dokuzuncu hafta maçında Barcelona'ya konuk oluyor. 20 Kasım Çarşamba günü TSİ 23:00'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Son güncelleme 23:01 | 20 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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22/11/2019 - 20:30
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