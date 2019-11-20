Barcelona Fenerbahçe canlı izle! Barcelona Fenerbahçe Beko hangi kanalda, saat kaçta?

EuroLeague'in 10. haftasında haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe Barcelona basket mücadelesine sahne olacak. Geride kalan 9 haftada sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe Barcelona'yı İspanya'da yenmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basket severler ise “Fenerbahçe Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda” aramaları yapıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler için aşağıda Fenerbahçe Barcelona canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

BARCELONA FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague dokuzuncu hafta maçında Barcelona'ya konuk oluyor. 20 Kasım Çarşamba günü TSİ 23:00'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.