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Ankaragücü’nde Oscar Scarione sezonu kapattı
Süper Lig

Ankaragücü’nde Oscar Scarione sezonu kapattı

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan Oscar Scarione'nin büyük ölçüde sezonu kapattığı ve yurt dışında tedavisinin sürdüğü belirtildi.

20 Kasım 2019 15:27

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarından dönmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oyuncusu Wilfred Moke ve Rus oyuncu Zaur Sadayev katılmadı.

Sakatlığı süren Mahmut Akan ise idmanda koşu yaparken, çalışmasına fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Başkente ekibinin Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione’nin büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı, tedavisi için yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertli futbolcular idmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında dörde ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular, pas çalışmasının ardından da şut idmanı yaptı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan şut çalışmasının ardından taktik tahtasını antrenman sahasına getirerek, taktiksel olarak idmanda neler yapılması konusunda futbolculara bilgi verdi. Bu bilgilendirmenin ardından futbolcular maçın taktiğini sahada uyguladı.

Teknik direktör Kaplan, zaman zaman maçı durdurarak, nasıl hareket etmeleri konusunda oyuncularını uyardı.

Son güncelleme 15:27 | 20 Kasım 2019
ankaragücü Oscar Scarione süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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