Ankaragücü’nde Oscar Scarione sezonu kapattı

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarından dönmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oyuncusu Wilfred Moke ve Rus oyuncu Zaur Sadayev katılmadı.

Sakatlığı süren Mahmut Akan ise idmanda koşu yaparken, çalışmasına fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Başkente ekibinin Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione’nin büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı, tedavisi için yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertli futbolcular idmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında dörde ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular, pas çalışmasının ardından da şut idmanı yaptı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan şut çalışmasının ardından taktik tahtasını antrenman sahasına getirerek, taktiksel olarak idmanda neler yapılması konusunda futbolculara bilgi verdi. Bu bilgilendirmenin ardından futbolcular maçın taktiğini sahada uyguladı.

Teknik direktör Kaplan, zaman zaman maçı durdurarak, nasıl hareket etmeleri konusunda oyuncularını uyardı.