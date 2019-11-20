Anadolu Efes’in galibiyet serisi sürüyor

Anadolu Efes, Euroleague’in 9. haftasında deplasmanda Fransız ekibi ASVEL’i 90-84 yendi. Temsilcimiz organizasyondaki 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip, Fransa’da kazanarak galibiyet sersini 3 maça çıkardı.

Efes, başabaş geçen üç çeyreğin ardından son periyotta oyuna ağırlığını koydu.

Temsilcimizde 16 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle galibiyetin mimarı olan Vasilije Micic maçın adamı seçildi. 19 sayı atan Shane Larkin maçın en skorer ismi oldu.

Bu sezon evinde ilk kez yenilen Fransa ekibinde Jordan Taylor, Tonye Jekiri ve Livio Jean-Charles 12’şer sayıyla oynadı.

Anadolu Efes, Euroleague’in 10. haftasında Perşembe günü Olimpia Milano’ya konuk olacak.